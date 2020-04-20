100%-й обвал: нефть WTI ушла в глубокий минус

Цена на майские фьючерсы - в отрицательных значениях

Антирекорды на лондонской бирже следуют один за другим. Майские фьючерсы нефти марки WTI с поставкой в мае 2020 года сначала рухнули почти на 100% - до 0,01 доллара за баррель. Но на этом цены не остановились, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 20:56 мск.

По состоянию на 21:10 (время московское) на лондонской бирже майский фьючерс нефти WTI торговался уже на уровне минус 1,43 доллара за баррель. При этом цена того же WTI с поставкой в июне опустилась всего на 14,1% - до 21,5 доллара.

Но и это, как оказалось, не предел – цена падала до 9, и даже до 11 долларов со знаком минус, передает "Интерфакс". К 22:00 по Москве стоимость упала до -40 долларов, после чего постепенно поползла вверх. Майские контракты истекают 21 апреля.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 16,3% - до 20,95 доллара за баррель. Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в июне дешевели на 8,8% - до 25,61 доллара за баррель. Эксперты объясняют такое падение переизбытком сырья на нефтяном рынке в условиях очень низкого спроса.

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