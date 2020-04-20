ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперты проигнорировали обвал цен на нефтяном рынке

22:14
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

На финансы нефтяных компаний такие изменения не повлияют

Беспрецедентное падение котировок майского фьючерса на нефть марки WTI объясняется завершением срока действия контракта. Кроме того, трейдеры хотят избежать физической поставки им сырья, считает руководитель управления по анализу нефтегазового сектора Renaissance Capital Александр Бурганский.
100%-й обвал: нефть WTI ушла в глубокий минус

"Причиной … является то, что по фьючерсному контракту нефть WTI должна быть физически доставлена в Кушинг (на крупнейший в США терминал), а Brent доставляется на море. Учитывая логистические ограничения в Кушинге (и тот факт, что трудно разместить нефть на физическом рынке в условиях низкого спроса), нефтяные трейдеры продают завтрашние фьючерсы, чтобы избежать физической поставки", - приводит комментарий эксперта РИА Новости.

Нефть марки WTI с поставкой в мае 20 апреля впервые в истории упала до отрицательных значений. Котировки на бирже в Нью-Йорке падали до минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс также дешевеет, однако не так значительно -  на 16,9%, до 20,8 доллара за баррель.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Добыча нефти
Добыча нефти
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.