Эксперты проигнорировали обвал цен на нефтяном рынке

На финансы нефтяных компаний такие изменения не повлияют

Беспрецедентное падение котировок майского фьючерса на нефть марки WTI объясняется завершением срока действия контракта. Кроме того, трейдеры хотят избежать физической поставки им сырья, считает руководитель управления по анализу нефтегазового сектора Renaissance Capital Александр Бурганский.

"Причиной … является то, что по фьючерсному контракту нефть WTI должна быть физически доставлена в Кушинг (на крупнейший в США терминал), а Brent доставляется на море. Учитывая логистические ограничения в Кушинге (и тот факт, что трудно разместить нефть на физическом рынке в условиях низкого спроса), нефтяные трейдеры продают завтрашние фьючерсы, чтобы избежать физической поставки", - приводит комментарий эксперта РИА Новости.

Нефть марки WTI с поставкой в мае 20 апреля впервые в истории упала до отрицательных значений. Котировки на бирже в Нью-Йорке падали до минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс также дешевеет, однако не так значительно - на 16,9%, до 20,8 доллара за баррель.

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