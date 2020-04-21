"В идеале - война": как в США задумали использовать Россию против Китая

Эксперт считает, что Москве "не стоит расслабляться"

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили внешнюю политику США, в том числе противостояние Вашингтона и Пекина. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила советник гендиректора МИА "Россия Сегодня" Вероника Крашенинникова. Как считает эксперт, России "не стоит расслабляться", учитывая, что главным врагом США становится Китай.

"У администрации Дональда Трампа хватает рук и на Китай, и на Россию, и на Иран, и на Венесуэлу – заметьте, все производители нефти. Не нужно нам расслабляться и не нужно нам думать, что нас оставят в покое. Белый дом думает использовать и Россию против Китая. Разыграть "треугольную ситуацию", где Россия в идеале даже бы воевала с Китаем, чего, конечно же, не произойдет. Но тем не менее такая заинтересованность активно присутствует", - сказал эксперт.

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