В Сирии боевики превратили древний город Эбла в тренировочный лагерь

Террористы также похитили десятки артефактов

В Сирии боевики похитили десятки артефактов с раскопок древнего города Эбла. На руинах уникального поселения они устроили тренировочный лагерь и склад с боеприпасами.

Древний город Эбла, датированный третьим тысячелетием до нашей эры, был обнаружен в середине прошлого века благодаря прекрасно сохранившимся глиняным табличкам с клинописью. Эбла - мощное государство, торговавшее с шумерами и египтянами.

После проведения раскопок сирийцы открыли в Эбле музей под открытым небом. Туристы со всего мира могли здесь в прямом смысле прикоснуться к истории. Однако во время войны Эблу ждала участь Пальмиры и других знаковых объектов - уничтожение и мародерство.

"Мы думаем, что боевики не сами решили занять город. Кто-то их туда направил. Скорее всего, торговцы древними ценностями. Они приехали и начали целенаправленно искать усыпальницу правителей Эблы, хотели найти драгоценности. Похищены десятки предметов из золота, артефакты из камня", - заявил директор департамента культуры провинции Хама Хазер Айлюлю.

Осквернение исторического места боевики довершили организацией здесь настоящего военного полигона. Рвы, окопы, укрепсооружения.

"Они выбрали это место потому, что оно закрыто со всех сторон валами и здесь можно спрятаться. Вот этот холм и называется Эбла. А вот там боевики тренировались. Для этого они соорудили полосу препятствий. Прямо на руинах", - рассказал сирийский солдат.

В пещерах - блиндажи с боеприпасами. Все с иностранной маркировкой. Место охранника - матрас и чайные принадлежности. Воронка от снаряда рядом говорит о том, что у боевиков не было шансов уйти при атаке правительственных сил.

Боевики даже проложили здесь тоннели. Куда ведёт этот подземный коридор и что скрывает - ещё только предстоит выяснить.

Сирийские военные предполагают, что длина этого тоннеля 200 метров. Может, больше - пока никто не проверял. Ждут сапёров. Вероятность заминирования этой территории боевиками очень велика.

Эблу освободили всего несколько месяцев назад. Восстановить памятник в первозданном виде уже не удастся, говорят специалисты. Сирийцы рассчитывают на помощь европейских коллег. В итальянских архивах, например, хранятся документы, связанные с открытием античного памятника. К проблеме нужно привлечь внимание ЮНЕСКО. Однако, зная, как международные организации участвуют в судьбе арабской республики, скорый ответ можно не ждать.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр". Эбла. Сирия.

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