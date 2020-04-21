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В России упали оптовые цены на бензин

08:21
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Нефтяники работают в убыток

В России резко упали оптовые цены на бензин.
Эксперты проигнорировали обвал цен на нефтяном рынке

Нефтяники начали продавать топливо на бирже себе в убыток. За каждую тонну бензина А-92 они не дополучают примерно 2,3 тысячи рублей, передает РБК.

Так, в период с 13 по 19 апреля, цена на АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 4,2 тысячи рублей за тонну (почти 11%). Стоимость бензина составила 35,77 тысячи рублей за тонну. При этом, издержки компаний, которые включают в себя акциз, выплаты в бюджет по демпферу, НДС и НДПИ, составляют 38,07 тысячи рублей за тонну.

На падение цен, уверены эксперты, повлияли падение спроса в период самоизоляции из-за коронавируса – объем реализации на АЗС упал вдвое, необходимости НПЗ выставлять на торги 10% от произведенного объема и возросших выплат в бюджет.

Накануне американская нефть WTI впервые в истории упала до отрицательных значений, он торговалась за минус 40,32 доллара за баррель. Позже WTI вернулась к положительному значению.

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