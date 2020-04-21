Катастрофическому падению цены на нефть дали объяснение

WTI накануне упала до -40, но под утро поднялась до +2

Цена за баррель марки WTI по майским фьючерсам на нью-йоркской бирже вернулась к положительному значению - более 2 долларов. Накануне впервые в истории она была отрицательной, рухнув до -40 долларов. Всё произошло в предпоследний день торгов и продавцам нужно было либо срочно закрыть убыточные позиции, либо выйти на поставку нефти. Однако хранилища везде переполнены, поэтому и пришлось продавать по любой цене. Если ситуация не изменится, то более тысячи американских нефтедобывающих компаний могут обанкротиться. Дональд Трамп впрочем уверен, что нынешнее падение будет скоротечным. И даже планирует этим воспользоваться, закупив 75 миллионов баррелей для стратегического запаса США.

Минувший понедельник войдёт в историю мировых товарных рынков, как день абсурда - цена на нефть не просто упала до нуля, а ушла в отрицательные значения. То есть, чтобы покупатель забрал товар у производителя, ему приплачивают. Это касалось не всех сортов и не всех контрактов. Но факт зафиксирован. Хроники пикирующей нефти выглядели своеобразно. Смесь лёгкой американской марки WTI ещё днём торговалась в районе 20 долларов за баррель. Но с открытием Нью-Йоркской биржи кто-то стал лихо продавать огромные объёмы. В итоге всего за пару часов техасская нефть с поставкой в мае не просто прошла отметку 0, но её стоимость снижалась до отметки почти в -40 долларов. Эксперты утверждают, что хранилища и супертанкеры переполнены.

"Похожий случай с падением цен на нефть был в октябре 2008 года. Она тоже так валилась. До минус 40 она, конечно, не дошла но, похожий был процесс. Но тогда не останавливали танкеры на подходе", - говорит профессор ВШЭ Леонид Григорьев.

Для таких кульбитов на рынке совпали сразу несколько сильных факторов. Во-первых, провалившаяся недавно встреча ОПЕК+, на которой не удалось сохранить сделку по ограничению добычи, способствовала фундаментальному падению котировок. На это наложилась готовность некоторых стран с 1 апреля продавать свою нефть с большим дисконтом в борьбе за новые рынки. Ну и в довершение - из-за пандемии коронавируса в последние два месяца критически рухнул мировой спрос на нефть. Она действительно стала не нужна, хоть и на очень короткое время. Не помогла даже последняя инициатива, поддержанная Россией и Саудовской Аравией, — сократить добычу на 10 миллионов баррелей в сутки.

Американцы спохватились поздно, они сами наводнили мировой рынок своей нефтью за последние годы, как никогда ранее.

"Нефть WTI, её падение в какой-то степени выгодно России, потому что чем дешевле стоимость американской нефти, тем быстрее будут останавливать добычу производители сланцевой нефти в США. Но и на Urals и Brent WTI оказывает влияние, потому что когда начинается паника на бирже, трейдеры начинают продавать не только один сорт нефти, но фьючерсные контракты на другие", - объясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Европейский североморский сорт Brent не испытал таких драматичных падений и удержался в районе 20 долларов. Особенность нефтяного рынка заключается в торговле через срочные контракты. То есть продавцы и покупатели оперируют месячными периодами. И цена например на "соседние" майский и июньский контракты может довольно сильно отличаться. Если сейчас посмотреть на стоимость месячных контрактов до конца текущего года, то можно выдохнуть спокойно: июньский контракт стоит 29 с лишним долларов, июльский — уже больше 30, декабрьский - выше 38, а апрельский следующего года стоит 40 долларов за баррель.

"ТВ Центр".

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