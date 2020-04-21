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Страны ООН выступили против спекуляций на вакцине от коронавируса

08:15
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Резолюцию поддержали все члены организации

Генассамблея ООН приняла резолюцию о недопущении спекуляций на вакцине против коронавируса. Над её созданием сейчас работают несколько стран.

Документ поддержали все 193 государства, которые входят в организацию, передает "ТВ Центр". Кроме того, во время виртуального заседания участники призвали обеспечить общедоступность лекарств и защитных средств.

По последним данным, в мире выявлено 2 миллиона 477 тысяч случаев заражения COVID-19. Умерли более 170 тысяч человек. Выздоровели 647 тысяч. Больше всего зараженных в США - 787 тысяч жителей, за сутки скончались 1400 американцев.

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