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США узнали о плохом самочувствии прооперированного Ким Чен Ына

08:31
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Он давно не появлялся на публике

США получили разведывательные данные о плохом самочувствии лидера КНДР Ким Чен Ына, который, по слухам, перенес операцию на сердце. 
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Как сообщает CNN со ссылкой на источник в американской администрации, разведывательное сообщество США следит за информацией об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына. Насколько известно, 12 апреля его прооперировали в элитной клинике в провинции Северный Пхенган, куда прибыли лучшие хирурги из северокорейской столицы. По неподтвержденным данным, сейчас председатель Госсовета КНДР восстанавливается после операции на своей вилле.

В ЦРУ, Госдепартаменте и Совете национальной безопасности Белого дома пока не прокомментировали эти сведения. 

Слухи о болезни Ким Чен Ына появились после того, как 15 апреля он впервые за многие годы пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда - Ким Ир Сена. 19 апреля лидера страны не видели на ежегодной сессии Верховного народного собрания в Пхеньяне, где обсуждались важные законопроекты и бюджет КНДР на 2020 год. Кроме того, 14 апреля Ким Чен Ын, вероятно, не был на испытаниях противокорабельных крылатых ракет типа "воздух - поверхность". 

Напомним, что Ким Чен Ын родился в январе 1982 года. Лидером КНДР он стал в 2011 году после смерти своего отца - Ким Чен Ира.

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