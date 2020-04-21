США узнали о плохом самочувствии прооперированного Ким Чен Ына

Он давно не появлялся на публике

США получили разведывательные данные о плохом самочувствии лидера КНДР Ким Чен Ына, который, по слухам, перенес операцию на сердце.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник в американской администрации, разведывательное сообщество США следит за информацией об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына. Насколько известно, 12 апреля его прооперировали в элитной клинике в провинции Северный Пхенган, куда прибыли лучшие хирурги из северокорейской столицы. По неподтвержденным данным, сейчас председатель Госсовета КНДР восстанавливается после операции на своей вилле.

В ЦРУ, Госдепартаменте и Совете национальной безопасности Белого дома пока не прокомментировали эти сведения.

Слухи о болезни Ким Чен Ына появились после того, как 15 апреля он впервые за многие годы пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда - Ким Ир Сена. 19 апреля лидера страны не видели на ежегодной сессии Верховного народного собрания в Пхеньяне, где обсуждались важные законопроекты и бюджет КНДР на 2020 год. Кроме того, 14 апреля Ким Чен Ын, вероятно, не был на испытаниях противокорабельных крылатых ракет типа "воздух - поверхность".

Напомним, что Ким Чен Ын родился в январе 1982 года. Лидером КНДР он стал в 2011 году после смерти своего отца - Ким Чен Ира.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"