Иностранцы заинтересовались российскими аппаратами ИВЛ

Непосредственно сейчас поставки невозможны

Заказчики из 45 стран подали заявки на покупку российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Иностранцы хотят приобрести более 28 тысяч приспособлений, рассказали "Интерфаксу" в "Ростехе".

Тем не менее, экспортные поставки будут налажены только тогда, когда в России выполнят заказ правительства на ИВЛ и страна не будет испытывать их дефицит. Сейчас все производство налажено на внутренний рынок.

"Концерн "КРЭТ" сможет приступить к поставкам аппаратов ИВЛ зарубежным заказчикам ориентировочно в июне-июле", - рассказали в "Ростехе".

Ранее Россия отправила свои аппараты ИВЛ в США, Италию и Сербию для помощи в борьбе с коронавирусом. Большая часть случаев COVID-19 сопровождается пневмонией (воспалением легких), когда затрудняется попадание кислорода в организм. Аппараты ИВЛ восстанавливают кислородный баланс и дают врачам время на лечение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"