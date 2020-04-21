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Иностранцы заинтересовались российскими аппаратами ИВЛ

08:48
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Непосредственно сейчас поставки невозможны

Заказчики из 45 стран подали заявки на покупку российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Иностранцы хотят приобрести более 28 тысяч приспособлений, рассказали "Интерфаксу" в "Ростехе".

Тем не менее, экспортные поставки будут налажены только тогда, когда в России выполнят заказ правительства на ИВЛ и страна не будет испытывать их дефицит. Сейчас все производство налажено на внутренний рынок.

"Концерн "КРЭТ" сможет приступить к поставкам аппаратов ИВЛ зарубежным заказчикам ориентировочно в июне-июле", - рассказали в "Ростехе".

Ранее Россия отправила свои аппараты ИВЛ в США, Италию и Сербию для помощи в борьбе с коронавирусом. Большая часть случаев COVID-19 сопровождается пневмонией (воспалением легких), когда затрудняется попадание кислорода в организм. Аппараты ИВЛ восстанавливают кислородный баланс и дают врачам время на лечение.

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