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В Благовещенске за сутки выпало снега больше, чем за всю зиму

09:40
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Второй день аэропорт города не принимает самолеты

Приамурье остаётся во власти непогоды. За сутки в Благовещенске выпало снега больше, чем за всю зиму. Второй день аэропорт города не принимает самолёты. Некоторые пассажиры ожидают вылета в гостиницах, передает "ТВ Центр".

Накануне отменили семь междугородних маршрутов автобусов. Сегодня дорожные службы продолжают расчистку трасс от заносов. Затруднений движения нет.

Холодный циклон пришел в Амурскую область после 20 градусов тепла. Последний раз такой мощный апрельский снегопад отмечался в регионе четверть века назад. По прогнозам синоптиков,  улучшение погодных условий ожидается не раньше среды. 

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