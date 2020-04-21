Выявлено опасное влияние коронавируса на мозг

Вирус оказался страшнее, чем предполагалось

Американский публицист и экономист Нассим Талеб заявил, что COVID-19 оказался более опасным заболеванием, чем считалось ранее.

По словам Талеба, в начале пандемии утверждалось, будто первые симптомы нового заболевания появляются в течение двух недель после заражения. Однако вскоре выяснилось, что у 8% пациентов в Британии самочувствие ухудшается позже. "Это значит, что он может оказаться намного заразнее, чем считалось раньше", - заявил РБК автор книги "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости".

Как отметил Нассим Талеб, ученые и врачи пока не понимают, как действует вирус и какой вред он наносит человеку. "Я читал отчеты о людях, которые после пребывания в больнице вылечились, но теперь, например, им трудно двигаться, поскольку они потеряли около трети функций легких", - рассказал он.

Талеб также сказал, что коронавирус поражает мозг. Именно поэтому некоторые пациенты жалуются на проблемы с обонянием. Часть пациентов, как считает Талеб, может навсегда потерять способность чувствовать запахи.

Ранее издание Le Figaro писало, что у 40% пациентов наблюдаются нарушения в работе мозга после выздоровления. Некоторые люди с COVID-19 теряют ориентацию во времени или пространстве, а также не чувствуют вкуса и запаха предметов.

По последним данным, свыше 2,4 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, более 170 тысяч скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"