ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Выявлено опасное влияние коронавируса на мозг

09:19
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Вирус оказался страшнее, чем предполагалось

Американский публицист и экономист Нассим Талеб заявил, что COVID-19 оказался более опасным заболеванием, чем считалось ранее. 
Страны ООН выступили против спекуляций на вакцине от коронавируса

По словам Талеба, в начале пандемии утверждалось, будто первые симптомы нового заболевания появляются в течение двух недель после заражения. Однако вскоре выяснилось, что у 8% пациентов в Британии самочувствие ухудшается позже. "Это значит, что он может оказаться намного заразнее, чем считалось раньше", - заявил РБК автор книги "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости".  

Как отметил Нассим Талеб, ученые и врачи пока не понимают, как действует вирус и какой вред он наносит человеку. "Я читал отчеты о людях, которые после пребывания в больнице вылечились, но теперь, например, им трудно двигаться, поскольку они потеряли около трети функций легких", - рассказал он. 

Талеб также сказал, что коронавирус поражает мозг. Именно поэтому некоторые пациенты жалуются на проблемы с обонянием. Часть пациентов, как считает Талеб, может навсегда потерять способность чувствовать запахи. 

Ранее издание Le Figaro писало, что у 40% пациентов наблюдаются нарушения в работе мозга после выздоровления. Некоторые люди с COVID-19 теряют ориентацию во времени или пространстве, а также не чувствуют вкуса и запаха предметов. 

По последним данным, свыше 2,4 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, более 170 тысяч скончались.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Девушка в маске
Девушка в маске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.