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Почти 140 тысяч россиян находятся под подозрением на COVID-19

09:09
  • вторник
  • 21 апреля 2020

На данный момент, в стране 47 121 заболевший

В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 139,5 тысячи человек.

Такие цифры привели в Роспотребнадзоре.

Всего за весь период эпидемии были проведены более 2,1 миллиона тестов на коронавирус. За последние сутки проведены 89,2 тысячи тестов на коронавирус, уточняет "Газета.Ru".

По данным за вчерашний день, 20 апреля, в России 47 121 случай коронавируса, 3 446 человек выздоровели, 405 умерли.

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