Александр Серов распродает свои машины: "Лучше уже не будет"

Без концертов звездам не на что жить

Трудные времена из-за коронавируса настали для деятелей шоу-бизнеса. Звезды жалуются, что из-за отмены концертов и корпоративов, им стало не на что жить. Многие пытаются найти способы заработать онлайн, кто-то и вовсе распродает имущество.

Одним из пострадавших стал Александр Серов. Певец признался, что из-за сложного финансового положения ему придется продать часть своего автопарка. Всего у него "штук 10" машин.

"У меня только миллион уходит на зарплату, на налоги и на все прочее. Я свою команду не распустил: ни музыкантов, ни персонал", - рассказал Серов в интервью "Московскому комсомольцу".

По его мнению, если кризис затянется, случится ужас. Причем "темные времена" переживают многие его коллеги по шоу-бизнесу.

"Ну что делать? Вот я сейчас машины начну продавать за полцены, потому что лучше уже не будет", - заключил исполнитель хита "Я люблю тебя до слез".

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