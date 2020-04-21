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Построенная за месяц больница в ТиНАО начала принимать пациентов

09:32
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Госпитализированы 20 человек с коронавирусом

Первые 20 пациентов с коронавирусом госпитализированы в инфекционную больницу в ТиНАО в поселении Вороновском. Об этом сообщили в московском оперативном штабе.

Инфекционная больница в Новой Москве построена с нуля всего за месяц
Список больниц для приема пациентов с коронавирусом в Москве

Новый центр рассчитан на 800 коек, при необходимости мощность может быть увеличена до 900. В клинике будут работать более тысячи медицинских специалистов, включая врачей, сотрудников среднего и младшего медицинского персонала. На сегодняшний день к работе приступили более 500 сотрудников. Центр оснащен всем необходимым, в частности, закуплено 26 тысяч единиц медоборудования и защитные костюмы для персонала.

"Каждую койку при необходимости можно переоборудовать в реанимационную. Это очень важно для оперативной помощи больным с коронавирусной инфекцией, у которых развилась легочная недостаточность", — сообщил главный врач городской клинической больницы № 68 имени В.П. Демихова Сергей Переходов.

Все необходимые анализы будут проводиться в собственной лаборатории. Ее мощности позволяют организовывать более 10 тысяч исследований в сутки.

Для персонала на территории комплекса обустроено комфортабельное общежитие. Это позволяет медикам не тратить время на дорогу домой и обратно. В здании разместят около 1300 человек в одно- и двухместных номерах. Рядом с комплексом оборудована спортивная площадка.

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