Жертву новосибирского каннибала опознали по велосипеду

Пенсионера подозревают в серии убийств

В селе Северное Новосибирской области местный житель подозревается в убийстве и возможном каннибализме.

Подозреваемый - 66-летний пенсионер, любящий выпить. В 1991 году он отсидел 15 лет за убийство сестры. Выйти на него удалось с помощью велосипеда одной из жертв. Издание kp.ru ("Комсомольская правда") утверждает, что один из местных жителей обнаружил на участке подозреваемого велосипед пропавшего. Прибывшие на место правоохранительные органы обнаружили фрагменты тела и следы крови человека, которого искали.

Им оказался 36-летний мужчина, который 16 апреля 2020 года ушел из дома и больше не вернулся. Как установили следователи, он пошел в гости к своему 66-летнему знакомому. Мужчина начали выпивать, поссорились. Хозяин дома взялся за нож и зарезал оппонента. После этого он расчленил тело и попытался спрятать.

После страшной находки полицейские продолжили обыск дома и обнаружили в погребе дома человеческие кости. Погибшими оказались пропавшие пару лет назад мужчины, которые также пришли к соседу на попойку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, пока только по факту убийства 36-летнего местного жителя. Расследование продолжается. Местные СМИ предполагают, что пенсионер убивал с целью каннибализма.

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