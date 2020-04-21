Более 3 млн москвичей зарегистрировались в проекте "Активный гражданин"

С его помощью граждане улучшают свой город

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что за последние шесть лет более 3 млн жителей столицы стали участниками проекта "Активный гражданин".

"Только с начала года - уже почти 300 тыс. новых пользователей. Причем более 80 тыс. участников в этом году не пропустили ни одного голосования", - приводятся слова Сергуниной на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заммэра, "Активный гражданин" - это простой и практичный инструмент, с помощью которого москвичи могут улучшать свой двор, район и город.

Интересно, что трехмиллионной участницей проекта стала Елена Лапыгина, которая проживает в районе Орехово-Борисово Южное. Благодаря "Активному гражданину" она стала узнавать о важных городских событиях. "Допустим, о том, что в Печатниках есть парк и ему выбирают название. Я об этом узнала в приложении проекта. Мне нравится, что человек может принять участие в обсуждении каких-то вопросов, которые касаются районов, города. Это немаловажно, потому что это же наше благо, мы всем этим пользуемся", - рассказала Лапыгина.

Проект "Активный гражданин" запустили в 2014 году. С его помощью горожане выбирают улицы и дворы для благоустройства, голосуют за мероприятия на фестивалях и праздниках, подыскивают названия паркам и станциям метро. Например, в 2017 году более 330 тыс. москвичей высказали свое мнение по программе реновации. За шесть лет в рамках проекта провели более чем 4,5 тыс. голосований.

Отметим, что во время самоизоляции проект "Активный гражданин" скорректировал работу магазина поощрений. В частности, временно приостановлена возможность пополнения карты "Тройка". Проект рекомендует москвичам беречь свое здоровье и не покидать квартиры без острой необходимости.

Напомним, в связи с распространением коронавируса в Москве отменили все культурные, спортивные и развлекательные мероприятия. Закрылись парки, театры, музеи, кинотеатры, торговые центры, рестораны и кафе.

Зато теперь участники проекта "Активный гражданин" могут оформить доставку товара из магазина поощрений в ближайший постамат. Их в столице насчитывается около 900. Товар приходит в течение одного-трех дней. В постамате он находится три дня, но срок хранения можно продлить еще на пять дней.

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