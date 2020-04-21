Ракова: Трое пациентов после переливания плазмы вылечились от коронавируса

Все они сейчас находятся в хорошем состоянии

Врачи заметили, что пациенты, которым перелили плазму крови выздоровевших после коронавируса, справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице выписали из больниц уже трех пациентов после процедур. Все они сейчас находятся в хорошем состоянии.

"Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через 10 дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней. Мы надеемся, что количество таких выздоровевших будет расти, и этот метод лечения поможет нам справиться с пандемией коронавируса", - заявила Ракова.

Двое выздоровевших пациентов проходили лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, еще один - в городской клинической больнице №52. После лечения врачи провели специальные исследования, которые подтвердили, что коронавируса у них нет.

Ранее вылечившимся москвичам предложили стать донорами плазмы. Помочь в лечении больных может человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Чтобы сдать плазму крови, необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8-495-870-45-16.

19 апреля Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на COVID-19. За каждые 150 миллилитров плазмы назначается выплата в 1 250 рублей, за 600 миллилитров – 5 тысяч рублей. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 миллилитров.

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