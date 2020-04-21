В России за сутки подтверждено еще 5642 случая коронавируса

Общее количество зараженных превысило 52 тысячи человек

В России за последние сутки подтверждено еще 5642 случая заражения коронавирусом в 78 регионах страны. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 3083. В Московской области коронавирус обнаружен у 718 человек, в Санкт-Петербурге — 127.

В штабе сообщили, что за минувшие сутки скончался 51 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из них 29 человек умерли в Москве, четверо — в Ингушетии, по трое — в Санкт-Петербурге и Чувашии, по двое — в Дагестане и Калужской области, по одному человеку в Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Новосибирской и Иркутской областях, а также в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии.

Всего с начала эпидемии коронавируса в стране подтверждено 52763 случая заражения. Количество выздоровевших пациентов увеличилось до 3873 человек. Скончались уже 456 заболевших.

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