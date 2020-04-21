Из больницы в Коммунарке за сутки выписано на 36 пациентов больше, чем поступило

По состоянию на 21 апреля в медучреждении на лечении находятся 568 пациентов

Главный врач больницы в Коммунарке, где лечат пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, поделился свежей статистикой. По данным Дениса Проценко на 21 апреля, на лечении в больницу состоит 568 пациентов.

- С диагнозом внебольничная пневмония 567 (100%);

- Подтвержденный COVID - 412 (72%);

- На кислороде вне реанимации - (17%);

- В отделении реанимации 52 пациента (9%), из них на ИВЛ - 25 (48%) или 4% от общего числа состоящих больных.

"За сутки поступило 63 пациента, выписано 99", - также говорится в данных Проценко. На эту строку обратил внимание Александр Митичкин, главный врач ГКБ имени Иноземцева.

"Выписывается больше, чем госпитализируется. Это обнадеживает", - написал главврач в комментариях.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице уже выписали трех пациентов после переливания плазмы выздоровевших от коронавируса людей.

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