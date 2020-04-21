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"Я слишком уважаю игру": Овечкин высказался об окончании карьеры

10:29
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Спортсмен не хочет "обманывать хоккей"

Капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин назвал главное условие для завершения спортивной карьеры. 
Самоизолировавшийся Овечкин сбрил бороду на фоне танцующей жены

У Александра Овечкина состоялся онлайн-разговор с одним из самых прославленных хоккеистов XX века  - Уэйном Гретцки. Они поговорили о спорте, семье и пандемии коронавируса. Российский спортсмен признался, что считает Гретцки своим кумиром.  

Во время беседы Овечкин высказался на тему окончания спортивной карьеры. Пока 34-летний россиянин не собирается на покой. "У меня есть еще год контракта после истечения нынешнего сезона. Посмотрим. Я здоров и все еще получаю удовольствие от игры. Как только я перестану получать его, я не стану обманывать хоккей. Я слишком уважаю игру", - цитирует его "Газета.ru"

Напомним, что Александр Овечкин играет за хоккейный клуб из Вашингтона с 2005 года. В матчах регулярного чемпионата он забросил 706 шайб, благодаря чему занял восьмое место в рейтинге лучших снайперов Национальной хоккейной лиги. 

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