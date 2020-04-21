За сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 219 пациентов

Всего выздоровевших от инфекции - 2057

В Москве с начала эпидемии коронавирусной инфекции выздоровели уже 2057 человек. Новыми данными поделилась заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. За сутки вылечились 219 пациентов.

"Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови выздоровевших от коронавируса. Врачи отмечают, что такой способ работает - пациенты быстрее идут на поправку, и у них не наблюдается тяжелых осложнений", - цитирует оперативный штаб слова вице-мэра.

Ранее Ракова также рассказала, что в столице выписали из больниц уже трех пациентов после переливания донорской плазмы с антителами на коронавирус.

Вылечившимся москвичам за вознаграждение предлагается стать донорами плазмы. Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий хронических заболеваний.

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