ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

За сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 219 пациентов

10:29
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Всего выздоровевших от инфекции - 2057

В Москве с начала эпидемии коронавирусной инфекции выздоровели уже 2057 человек. Новыми данными поделилась заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. За сутки вылечились 219 пациентов.

Из больницы в Коммунарке за сутки выписано на 36 пациентов больше, чем поступило
Ракова: Трое пациентов после переливания плазмы вылечились от коронавируса

"Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови выздоровевших от коронавируса. Врачи отмечают, что такой способ работает - пациенты быстрее идут на поправку, и у них не наблюдается тяжелых осложнений", - цитирует оперативный штаб слова вице-мэра.

Ранее Ракова также рассказала, что в столице выписали из больниц уже трех пациентов после переливания донорской плазмы с антителами на коронавирус.

Вылечившимся москвичам за вознаграждение предлагается стать донорами плазмы. Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий хронических заболеваний.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи
Врачи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.