"Риск слишком велик": власти Германии расстроили любителей пива

Премьер-министр Баварии выступил с заявлением

Традиционный мюнхенский фестиваль пива "Октоберфест" отменен из-за коронавируса.

Эту информацию подтвердил премьер-министр Баварии Маркус Зодер, передает "Интерфакс".

"Мы едины во мнении, что риск слишком велик. Невозможно работать на Терезином лугу в маске и соблюдать дистанцию", - заявил он на пресс-конференции в Мюнхене.

Фестиваль пива "Октоберфест", который традиционно проходит осенью на Терезиенвизе. Ежегодно его посещают более шести миллионов человек. В этом году фестиваль должен был пройти с 19 сентября по 4 октября.

По последним данным, в Германии коронавирусом заразились 147 065 человек. Страна занимает пятое место в мире по количеству заболевших. Умерли 4 862.

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