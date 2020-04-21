ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Риск слишком велик": власти Германии расстроили любителей пива

10:46
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Премьер-министр Баварии выступил с заявлением

Традиционный мюнхенский фестиваль пива "Октоберфест" отменен из-за коронавируса.

Эту информацию подтвердил премьер-министр Баварии Маркус Зодер, передает "Интерфакс".

"Мы едины во мнении, что риск слишком велик. Невозможно работать на Терезином лугу в маске и соблюдать дистанцию", - заявил он на пресс-конференции в Мюнхене.

Фестиваль пива "Октоберфест", который традиционно проходит осенью на Терезиенвизе. Ежегодно его посещают более шести миллионов человек. В этом году фестиваль должен был пройти с 19 сентября по 4 октября.

По последним данным, в Германии коронавирусом заразились 147 065 человек. Страна занимает пятое место в мире по количеству заболевших. Умерли 4 862.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Октоберфест
Октоберфест
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.