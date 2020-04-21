Как будет работать автоматическая система пропусков в Москве

Номер автомобиля и данные транспортных карт необходимо зарегистрировать

С завтрашнего дня в Москве запускается автоматическая проверка пропусков для передвижения по городу. Гражданам необходимо зарегистрировать в системе номер автомобиля и данные о своих транспортных картах. Между тем, в мэрии сообщают о первых результатах переливания плазмы крови зараженным от переболевших доноров. А в Троицком округе начала принимать пациентов новая больница.

Первые 20 человек с диагнозом COVID-19 размещены в палатах инфекционной больницы в Новой Москве. К работе приступили более 500 сотрудников. Медицинский центр обеспечен всем необходимым - анализы проводят в собственной лаборатории, а значит скорость распознавания инфекции в разы быстрее, и лечение начнётся незамедлительно. Всё больше столичных клиник переводят на профиль лечения коронавируса. Накануне на совещании с президентом Сергей Собянин подчеркнул, что столичная система здравоохранения грамотно распределяет все имеющиеся ресурсы, а потому в Москве существенно снизилось количество тяжелобольных пациентов. Впрочем, о пике болезни ещё говорить рано - врачи по-прежнему работают на передовой и борются с распространением инфекции. Участники волонтёрского движения "Мы вместе" организовали заселение работающих в Коммунарке медиков в отдельное жилье.

Главное правило профилактики заболевания коронавирусной инфекцией - гигиена и частое мытьё рук. Впрочем, работает эта рекомендация не только для людей. В Подмосковье военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели спецобработку подъездов жилых домов, а также территорий школ и детских садов.

В столице обеззараживают буквально каждый квадратный метр. Особое внимание, конечно, местам массового скопления людей - это вокзалы и площади. Специальными растворами обрабатывают наземный городской транспорт и даже такси.

За последние две недели сложилась чёткая система борьбы с COVID-19. Метод лечения, опробованный ещё в Китае с переливанием больным плазмы крови выздоровевших, показывает свою эффективность.

"Врачи отмечают, что пациенты, которым перелили плазму крови выздоровевших после коронавируса, справляются с болезнью быстрее и без серьёзных осложнений. Все они сейчас находятся в хорошем состоянии. Мы надеемся, что количество таких выздоровевших будет расти, и этот метод лечения поможет нам справиться с пандемией коронавируса", - заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С завтрашнего дня в столице вводится автоконтроль цифровых пропусков. Проезд без карт "Тройка", "Стрелка" или социальной карты будет невозможен. Проездной документ обязательно нужно будет привязать к цифровому пропуску.

"Важно прикрепить "Тройку" к пропуску как можно раньше - минимум за 5 часов до поездки. Если транспортная карта не будет привязана к пропуску, пассажир не сможет пройти через турникет в метро", - сказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Проверить: привязана ли проездная карта к пропуску можно на сайте transport.mos.ru. Если планируете передвигаться на личном автомобиле, необходимо включить в цифровой пропуск государственный регистрационный номер.

"С 22 апреля камера в автоматическом режиме будет выписывать штрафы автомобилям, на которые не оформлены цифровые пропуска. Подробная инструкция с указанием сайтов и порядка действия размещена на едином транспортном портале и на сайте Центра организации дорожного движения правительства Москвы", - заявила пресс-секретарь Центра организации дорожного движения правительства Москвы Анастасия Писарь.

По-прежнему очевидно, что без крайней необходимости сейчас из дома лучше не выходить. Проще еще немного потерпеть и переждать эпидемию.

Александра Сергомасова, Александр Ковалёв. "ТВ Центр".

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