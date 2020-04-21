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Такого не было четверть века! Погода удивила жителей Амурской области

12:11
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Аэропорт Благовещенска вторые сутки не принимает самолеты

Снегопады, ветер и гололедица. Непогода обрушилась сразу на несколько российских регионов. В Амурской области из-за нулевой видимости задерживают авиарейсы. В соседнем Хабаровском крае ограничено движение для пассажирских автобусов. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Местами высота сугробов достигает полуметра.

Такого количества снега в Амурской области не видели даже минувшей зимой. За одну ночь выпало столько же. Синоптики говорят - такого не было четверть века!

- Весна! Второй день уже валит снег!

После устоявшегося тепла - назад в зиму. На термометре снова ниже нуля. Из-за плохой видимости аэропорт Благовещенска вторые сутки не принимает самолеты. Отменены междугородние автобусные рейсы. В выигрыше те, кто может это просто созерцать.

- Сливы все в снегу и калина!

На дорогах Благовещенска в круглосуточном режиме работает спецтехника. На расчистку дорог и потенциально опасных участков трасс брошены все силы коммунальщиков. В ход идут и подручные средства.

Подробности смотрите в репортаже Анастасии Мартыновой.

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