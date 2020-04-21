Подари жизнь: 13-летнему Мирону с лейкозом нужна помощь

На лечение мальчика нужно около миллиона рублей

Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение 13-летнего Мирона Афонина из Череповца. У него страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Мальчик проходил химиотерапию. И, казалось, болезнь отступила, но случился рецидив. Сейчас ребёнку требуется лечение дорогостоящим препаратом. Стоимость курса - около миллиона рублей. Помочь может каждый.

Учебный класс в центре имени Димы Рогачева Мирон с папой в шутку называют Оксфордом. С собой - учебники и тетради, чтобы не отстать от одноклассников - четвертую четверть седьмого класса придется совмещать с химиотерапией. От первого курса на руках - заметные следы.

- Когда дотрагиваюсь, немного болит.

У Мирона Афонина уже есть опыт учебы в больнице. В пятом классе учителя приходили к нему в палату. Тогда Мирон вернулся из летнего лагеря и заболел: температура, вялость, отсутствие сил. Вызвали врача, сдали назначенные анализы. И сразу госпитализация - в отделение детской гематологии. Где поставили диагноз, который перевернул жизнь семьи, острый лимфобластный лейкоз.

"У Мирона вариант лейкоза достаточно редкий для детей, это лейкоз транслокации (при которой участки 9-й и 22-й хромосом меняются местами). Стоит большой вопрос о трансплантации костного мозга", - сказал врач-гематолог Дмитрий Евстратов.

Через неделю из больницы в Череповце, где живет семья, Мирона перевели в областной центр в Вологду как раз в день его рождения - ему исполнилось 11. То время было самым тяжелым.

"Организм истощён настолько, что он не может ни руки поднять, глаза трудно открыть даже. Не говоря о том, чтобы что-то сказать, поговорить. Он мог просто с закрытыми глазами лежать или сидеть, не говоря уже о еде какой-то", - рассказал Денис, отец Мирона.

Сначала Мирону не говорили о диагнозе, но он понял по маминым слезам - что-то серьезное.

"Я, конечно, не сразу осознал это, расстроился очень сильно. Сначала со мной мама стала лежать - да, она плакала. Потом я с бабушкой начал лежать - мама приезжала через день наверно, очень сильно тоже плакала. Ну потом как-то все немного успокоились", - вспоминает Мирон.

В Вологде Мирон провел почти десять месяцев. Потом его выписали, анализы были хорошие, казалось, болезнь ушла.

"Пять месяцев практически без препаратов пробыл, у него рецидив. Я в ночь на работу пошел, и мне звонят - говорят, вас Москва берет, завтра утром нужно быть здесь", - рассказал отец мальчика Денис.

Мирону уже провели несколько курсов интенсивной терапии. Единственный способ продолжить лечение - купить незарегистрированный в России препарат "Онкаспар". На курс требуется 5 флаконов - а это стоит почти миллион - 951 тысячу рублей. Для семьи Мирона это немыслимая сумма. Папа - механик на заводе, сейчас на больничном с сыном, а мама осталась дома с младшим ребенком. Она работала в салоне красоты, и сейчас он закрыт. Но помочь мальчику может каждый, для этого можно отправить любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 6162.

"Рецидив лимфобластного лейкоза - достаточно коварное состояние, поэтому ждать нельзя, нужно начинать лечить, как можно быстрее", - сообщил врач-гематолог Дмитрий Евстратов.

Болезнь отнимает много сил, и Мирон постоянно чувствует усталость. Скучает по маме и младшему брату. А еще мечтает стать архитектором, чтобы строить дома и приюты для бездомных людей и животных. С папой у них свои мужские игры - ведут танковый бой. И надеются, что с вашей поддержкой удастся выиграть и другой бой - тот, от которого зависит жизнь.

Наталья Тарасова, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".

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