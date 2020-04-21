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Стало известно о состоянии россиян с круизного лайнера "Магнифика"

11:52
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Судно прибыло во французский Марсель

Резолюцию против спекуляций вокруг создания вакцины от коронавируса приняла Генассамблея ООН. Документ поддержали все 193 государства, которые входят в организацию. Сейчас разработку долгожданного препарата ведут сразу несколько стран, в том числе Россия, передает "ТВ Центр".

Тем временем, в мире общее число заражённых COVID-19 приближается к отметке в два с половиной миллиона человек. Умерших 170 тысяч. Самой тяжёлой ситуация остаётся в США. Только за последние сутки жертвами инфекции стали почти полторы тысячи американцев. На этом фоне президент Дональд Трамп пообещал подписать указ о приостановке иммиграции в страну. В условиях экономического кризиса это должно помочь гражданам сохранить рабочие места.

В Европе по количеству заболевших с большим отрывом от США следуют Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания. А во французский Марсель сегодня прибыл круизный лайнер "Магнифика", на борту которого семеро россиян. Все пассажиры здоровы. Судно находилось в плавании с 5 января и не заходило в порты стран с инфекционными больными.

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