"С этим ужасом нужно что-то делать": реакция на сенсационный обвал нефти

Что происходит на мировых нефтяных рынках

Рынки акций утром во вторник открылись падением после сильнейшего обвала нефтяных котировок. Марка WTI накануне впервые в истории достигла отрицательных показателей. Хранилища переполнены, и владельцы были готовы платить покупателям майских фьючерсов, чтобы избавиться от сырья. Кризис перепроизводства, спровоцированный пандемией, отразился на всех поставщиках углеводородов.

37 долларов 60 центов за баррель. Именно столько накануне были готовы платить продавцы нефти, чтобы ее забрал покупатель. За всю историю североамериканская нефть WTI не стоила дешевле пяти долларов за бочку и вот ушла в глубокий минус, причем за считанные часы.

Все случилось буквально за сутки до закрытия майских контрактов. Июньские торгуются в районе 22 долларов - и как теперь непременно добавляют трейдеры, в плюсе. К закрытию биржевой сессии вернулась в плюс нефть и в мае. Совсем ненамного, но рынку это придало оптимизма. Аналитики считают, что прямых предпосылок для такого падения, как накануне, не было, но тенденция прослеживается четко: эпидемия коронавируса и уменьшение потребления энергоносителей неуклонно ведут к снижению цен.

"Запасы нефти настолько высоки, что свободных хранилищ для нее нет по любой цене, даже при минус 50 долларах, и при минус 60. Очевидно, это плохо для экономики. Но должен напомнить, что это касается контрактов на май. Июнь по-прежнему торгуется около 20 долларов. Таким образом, ключевой вопрос в том, что будет происходить в июне. Если хранилища не опустеют, цены продолжат падать", - уверен аналитик Эндрю Либоу.

Потребление нефти в мире снизилось до уровня 25-летней давности. А добыча продолжает расти. Продавцы арендуют танкеры уже не для того, чтобы перевозить нефть, а чтобы ее хранить. Тем временем еще семь судов идут к берегам Америки из Саудовской Аравии. Но Дональд Трамп, как водится, не теряет оптимизма.

"Думаю, что это кратковременное снижение. Посмотрите на цены немного позднее. Пока же нам нужно сократить поставки нефти из Саудовской Аравии. А еще на основании рекордно низкой цены на нефть мы пополним наши стратегические запасы. Планируем закачать до 75 миллионов баррелей. Впервые за долгое время это будет максимум запасов. И получим мы их по правильной цене", - заявил президент США Дональд Трамп.

Свободные хранилища в Кушинге, ключевом нефтяном узле США в штате Оклахома, быстро сокращаются. Но Трамп заявляет, что Министерство энергетики нашло и арендовало там резервные емкости. Вопрос - надолго ли их хватит? О том, как жить дальше задумалась Саудовская Аравия, которая сама же и развязала ценовую войну на нефтяном рынке. Теперь Эр-Рияд рассматривает возможность сократить добычу даже раньше, чем это предусмотрено соглашением ОПЕК+ от 12 апреля. СМИ приводят слова саудовских властей: "С этим ужасом нужно что-то делать. Но может быть уже поздно".

Ожидаемым падением на ситуацию с нефтью отреагировали азиатские и американские фондовые рынки. А вот европейские биржи закрылись в небольшом плюсе. Аналитики объясняют это послаблением ограничительных мер в связи с коронавирусом в ряде стран и оптимистичными ожиданиями экономики. В России эксперты тоже не предвидят резких скачков ни цены на нефть, ни курса рубля. Во-первых, стоимость нашего сорта Urals всегда рассчитывалась, исходя из эталонной марки Brent, которая сейчас торгуется около 26 долларов за баррель. А во-вторых, как показали события последнего месяца, падающие цены на нефть уже не оказывают столь негативного влияния на курс рубля, как прежде.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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