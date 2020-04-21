"Настолько слаба, что не может говорить": Васильев о состоянии Бабкиной

Его госпитализировали вслед за певицей

Историк моды и телеведущий Александр Васильев, который попал в больницу в Коммунарке с двусторонней пневмонией, рассказал о самочувствии Надежды Бабкиной. По его словам, певицу выпишут из клиники не раньше, чем через две-три недели.

Надежду Бабкину отправили в Коммунарку 1 апреля. Артистку положили в реанимацию, где ее ввели в искусственную кому. Сейчас она находится в инфекционном боксе. У звезды диагностировали двустороннюю пневмонию.

"Сейчас настолько слаба, что не может говорить, - рассказал kp.ru Васильев. - И это неудивительно, к своему юбилею [19 марта Бабкиной исполнилось 70 лет] она похудела на 23 килограмма - красоты ради. И это тоже могло повлиять на течение болезни".

Васильев и Бабкина ведут шоу "Модный приговор". По мнению телеведущего, певица могла заразить его на съемках. При этом зла он на нее не держит. "Она в том виновата? Нет, конечно. Она сама тяжело заболела: находилась в медикаментозной коме", - отметил Васильев.

Сам историк моды уже выписался из больницы. Он старается не выходить из дома, а за покупками отправляет доверенное лицо.

Александр Васильев поблагодарил врачей за помощь. "Результат отличный: могу говорить без кашля, может, только голос несколько хрипловат по сравнению с тем, что слышат обычно зрители. Есть энергия, ушла апатия, которая была типична для первых дней пребывания в больнице, когда вам не хочется ни книги, ни музыки. Страха не было, так как я заранее составил завещание", - заявил он во время телефонного разговора с ведущим программы "Пусть говорят".

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