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Доноры крови с антителами на COVID-19 получат стимулирующие выплаты

11:11
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Переболевшие коронавирусом могут спасти чьи-то жизни

Доноры крови с антителами на COVID-19 получат стимулирующие выплаты. Соответствующий документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
60 выздоровевших от коронавируса стали донорами плазмы

"По данным городского Клинического комитета по COVID-19, пока нет вакцины, переливание донорской плазмы крови - один из самых перспективных и многообещающих методов лечения коронавируса. Сдать плазму могут те, кто уже переболел, выработал иммунитет и не имеет противопоказаний", написал градоначальник в Twitter и на своей страничке в социальной сети "В Контакте". 

Для поощрения донорам выплатят 1250 рублей за каждые 150 миллилитров плазмы или 5 000 рублей - за 600 миллилитров. За один раз нужно сдать не меньше 300, но не больше 600 миллилитров (+/-10%).

Раннее сообщалось, что по предложению Клинического комитета в Москве начали использовать новый метод борьбы с коронавирусом. Уже прошли первые процедуры переливания плазмы от переболевших коронавирусом.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом, не имеющий хронических заболеваний, с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и C. Обращаться можно на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16 с 9:00 до 19:00 ежедневно.

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