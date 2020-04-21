"Это же я": Самойлова показала выпавших из машины детей

Поклонники в недоумении

Модель Оксана Самойлова удивила поклонников неоднозначным видео.

Пока еще жена рэпера Джигана опубликовала в социальных сетях ролик, на котором дети вываливаются из салона автомобиля. "Когда школы наконец-то открылись", - говорится в подписи к видео. "Да это же я", - отметила Самойлова и поставила смеющиеся смайлики.

Поклонники не поняли, почему мать четырех детей опубликовала такое жестокое видео, вдобавок найдя его смешным, передает интернет-портал "Дни.ру". Видимо, модель намекнула, что устала сидеть в одиночку с восьмилетней Ариелой, пятилетней Леей, двухлетней Майей и двухмесячным сыном Давидом на самоизоляции.

Разлад в семье Джигана и модели Оксаны Самойловой начался после рождения долгожданного сына Давида в одной из клиник Майами. Празднуя появление наследника, музыкант слетел с катушек и оказался в рехабе, где его лечили от алкогольной и наркотической зависимости. В это время Оксана с четырьмя детьми решила уйти от мужа и заявила, что подала на развод.

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