Введенные Собяниным меры стимулируют собственников снизить аренду

За это они получат гранты

Торговые и коммерческие центры, снижающие ставку аренды для нанимателей, получат гранты. Об этом сообщили во вторник в мэрии Москвы.

На гранты для собственников коммерческой недвижимости, которые снизят арендную ставку для предпринимателей, столица направит 13,2 миллиарда рублей. Средства компенсируют собственникам сумму налогов на имущество и земельных платежей. Чтобы получить грант, нужно снизить арендную плату на двукратный размер компенсации, но не менее чем на 50 процентов от первоначальной ставки.

Еще 2,1 миллиарда рублей будет направлено на поддержку 2,6 тысячи налогоплательщиков, которые используют такие площади самостоятельно. В общей сложности поддержку получат около 6,5 тысячи налогоплательщиков на общую сумму 15,3 миллиарда рублей.

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