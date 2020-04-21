Обнародована личная переписка принца Гарри и Меган Маркл

Письма адресованы отцу герцогини

Меган Маркл и принц Гарри предоставили суду документы, которые проливают свет на их отношения с Томасом Марклом, отцом герцогини Сассекской.

Томас Маркл обвиняет Меган и Гарри в том, что они не желают с ним общаться и не позволяют ему увидеть внука Арчи. 75-летний мужчина не первый год распространяет нелицеприятные сведения о своей дочери, получая деньги от журналистов. В 2018 году Меган Маркл написала отцу письмо с просьбой не выставлять себя жертвой в глазах общественности. Когда это письмо опубликовали в газете The Mail on Sunday (воскресное издание Daily Mail), герцогиня Сассекская обратилась в суд.

Судебное заседание по делу Маркл против газеты состоится в скором времени. Чтобы прояснить свои отношения с Томасом Марклом, Меган Маркл и принц Гарри предоставили суду ряд документов, в том числе свою переписку с пенсионером. Из этих писем следует, что Меган и Гарри пытались наладить отношения с Томасом, но тот игнорировал их звонки и сообщения.

"Том, это Гарри. Я сейчас тебе позвоню. Пожалуйста, возьми трубку, спасибо", - писал внук королевы Томасу Марклу за несколько дней до свадьбы с Меган.

Напомним, что Томас Маркл не пришел на свадебную церемонию. Кроме того, он продал журналистам фейковые фото, на которых он готовится к свадьбе дочери.

"Том, это снова Гарри! - писал принц позднее. - Мне очень надо поговорить с тобой. Тебе не надо извиняться, мы понимаем обстоятельства, однако "публичная огласка" лишь все усложнит. Если ты любишь Мег и хочешь сделать это как надо, то, пожалуйста, позвони мне, так как есть два варианта, которые подразумевают, что тебе не придется говорить с прессой, которая ненароком начала все это".

В распоряжении суда также оказалось письмо, которое Меган отправила отцу, узнав о его сердечном приступе перед свадьбой. "Я пыталась связаться с тобой все выходные, но ты не отвечаешь на сообщения и не берешь трубку... Я очень беспокоюсь о твоем здоровье и твоей безопасности, я сделала все, чтобы тебя защитить, но не знаю, что еще предпринять, если ты не отвечаешь. Тебе нужна помощь?" - приводит выдержку из письма E! News.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри поженились 19 мая 2018 года. В октябре того же года стало известно, что Меган ждет ребенка.

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