В Москве перестали продавать разовые билеты для поездок на метро

В них пропала необходимость из-за коронавируса

Московский метрополитен перестал продавать разовые билеты в кассах подземки.

Это связано тем, с 22 апреля в Москве проверка пропусков, введенных из-за коронавируса, переходит в автоматический режим. Поэтому москвичам и гостям столицы необходимо привязать свои транспортные ("Тройка", "Стрелка") и социальные карты к электронному пропуску.

"В соответствии с указом мэра с сегодняшнего дня мы перестали продавать разовые билеты в кассах. Очередей нет", - сообщили в департаменте транспорта столицы.

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