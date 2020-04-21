Елизавета II отметит свой 94-й день рождения вечеринкой в видеочате

Подключатся все ее дети, внуки и правнуки

21 апреля британской королеве Елизавете II исполнилось 94 года.

Обычно королева отмечает свой день рождения скромно, но в этом году получилось через чур аскетично., пишет "Экспресс-газета". Из-за пандемии коронавируса и самоизоляции, Елизавета отметит свой день рождения со своими родными по видеоконференции в приложении Zoom и без традиционного салюта.

Как пишет газета The Sun, члены монаршей семьи планируют устроить настоящую "виртуальную вечеринку". Принц Уэльский Чарльз выйдет на связь из резиденции Биркохолл. Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми – из их дома в графстве Нофолк, принц Гарри, Меган Маркл с сыном – из Калифорнии.

Сама Елизавета II находится в изоляции в Винздорском замке вместе со своим мужем, 98-летним принцем Филиппом.

По последним данным, в Великобритании 125 856 зараженных коронавирусом, скончались 16 509. Ранее COVID-19 переболели принц Чарльз и премьер-министр Борис Джонсон.

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