ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Елизавета II отметит свой 94-й день рождения вечеринкой в видеочате

12:22
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Подключатся все ее дети, внуки и правнуки

21 апреля британской королеве Елизавете II исполнилось 94 года.

Обычно королева отмечает свой день рождения скромно, но в этом году получилось через чур аскетично., пишет "Экспресс-газета". Из-за пандемии коронавируса и самоизоляции, Елизавета отметит свой день рождения со своими родными по видеоконференции в приложении Zoom и без традиционного салюта.

Как пишет газета The Sun, члены монаршей семьи планируют устроить настоящую "виртуальную вечеринку". Принц Уэльский Чарльз выйдет на связь из резиденции Биркохолл. Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми – из их дома в графстве Нофолк, принц Гарри, Меган Маркл с сыном – из Калифорнии.

Сама Елизавета II находится в изоляции в Винздорском замке вместе со своим мужем, 98-летним принцем Филиппом.

По последним данным, в Великобритании 125 856 зараженных коронавирусом, скончались 16 509. Ранее COVID-19 переболели принц Чарльз и премьер-министр Борис Джонсон.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Елизавета II
Елизавета II
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.