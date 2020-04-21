Лавров сделал заявление о возобновлении авиасообщения с Грузией

Власти рассчитывают решить этот вопрос в ближайшее время

Россия надеется в ближайшее время решить вопрос о восстановлении авиасообщения с Грузией. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров во вторник.

"К сожалению, сейчас пока заморожено авиасообщение. Надеюсь, что мы в ближайшее время сможем эту проблему решить", - сказал Лавров. Его слова приводит "Интерфакс".

Когда это произойдет - российский министр не уточнил. Лавров добавил, что для Москвы главное, чтобы "не раздувалась русофобская кампания в Тбилиси".

Россия полностью прекратила авиасообщение с Грузией с 8 июля 2019 года из-за антироссийских выступлений в Тбилиси. В МИД заявляли, что Москве может снять запрет на полеты, когда в стране стабилизируется общественно-политическая ситуация и исчезнет угроза для безопасности россиян.

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