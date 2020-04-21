Более половины новых заболевших в Москве оказались люди младше 45 лет

За последние сутки в Москве выявили 3083 случая заболевания коронавирусом

Более половины новых заболевших COVID-19 в Москве оказались люди младше 45 лет. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на оперативный штаб по распространению инфекции.

За последние сутки в Москве выявили 3083 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 29 тысяч 433 заболевших.

Среди новых заболевших:

- 44,5% — от 18 до 45 лет;

- 35% — от 46 до 65 лет;

- 9% — от 66 до 79 лет;

- 5,5% — старше 80 лет;

- 6% — дети.

В оперштабе отметили, что все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

До 1 мая все жители, независимо от возраста, обязаны соблюдать режим самоизоляции и по возможности не покидать место жительства без крайней необходимости (без ограничений можно сходить в магазин или аптеку). В среду в столице заработает автоматическая проверка пропусков. Подробнее о том, как будет работать система, смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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