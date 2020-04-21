Велосипедистам и передвигающимся на самокатах нужно оформить пропуск

Для пешеходов пока не требуется

Для передвижения по Москве на велосипеде, самокате или мопеде необходимо оформить электронный пропуск.

Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Для получения пропуска не нужно выбирать ни один из пунктов - на личном или общественном.

"Велосипед, мопед или самокат - это тоже средство передвижения, для поездки необходимо получить пропуск. Действуют все те же правила, что и для поездки на общественном транспорте и автомобиле", - объяснил заммэра.

Для передвижения пешком оформлять пропуск пока не нужно, но при себе нужно обязательно иметь паспорт. Полиция может остановить и проверить документы, если увидит скопление людей.

Немерюк напомнил, что пропуска, выданные в Москве, действуют и в Подмосковье, и наоборот. Разовые пропуска можно оформить не раньше, чем за два дня до предполагаемой поездки.

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