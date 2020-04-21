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Велосипедистам и передвигающимся на самокатах нужно оформить пропуск

12:44
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Для пешеходов пока не требуется

Для передвижения по Москве на велосипеде, самокате или мопеде необходимо оформить электронный пропуск.

Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Для получения пропуска не нужно выбирать ни один из пунктов - на личном или общественном. 

"Велосипед, мопед или самокат - это тоже средство передвижения, для поездки необходимо получить пропуск. Действуют все те же правила, что и для поездки на общественном транспорте и автомобиле", - объяснил заммэра.

Для передвижения пешком оформлять пропуск пока не нужно, но при себе нужно обязательно иметь паспорт. Полиция может остановить и проверить документы, если увидит скопление людей.

Немерюк напомнил, что пропуска, выданные в Москве, действуют и в Подмосковье, и наоборот. Разовые пропуска можно оформить не раньше, чем за два дня до предполагаемой поездки. 

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