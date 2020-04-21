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В Кремле назвали "свистопляской" обвал нефтяных рынков

12:48
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Дмитрий Песков призвал не придавать этому "апокалиптическую окраску"

В Кремле внимательно следят за динамикой изменения цен на нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Вчера произошел обвал цен на майские фьючерсы. Что касается всей этой свистопляски, то это абсолютно спекулятивный, чисто торговый момент", - цитирует представителя Кремля "Газета.Ru".

Песков призвал не придавать обвалу нефтяных котировок "апокалиптическую окраску". По его словам, специалисты знают, что произошедшее вчера не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности.

"Цены на нефть не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерсов", - объяснил он.

Накануне майские фьючерсы марки WTI впервые в истории обвалились на 300%. Североамериканская нефть за считанные часы ушла в минус. 37 долларов 60 центов за баррель - именно столько накануне были готовы платить продавцы нефти, чтобы ее забрал покупатель.

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