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Останется ли пропускная система в Москве после пандемии?

13:03
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Ответ дали в Минкомсвязи

Минкомсвязи России не видит никаких оснований для сохранения системы цифровых пропусков после окончания коронавирусной пандемии.

"Задача не в том, чтобы всех переписать, задача в том, чтобы минимизировать количество праздно шатающихся по улице людей, которые могут выступать источником заражения для других. И самих праздношатающихся тоже жалко, потому что их могут заразить", - объяснил глава ведомства Алексей Волин.

Ранее первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк заявил, что обсуждать снятие ограничительных мер в Москве пока преждевременно.

В Москве и большинстве регионов страны с 30 марта действует режим самоизоляции. Гражданам разрешено покидать дома только в случае крайне необходимости, это - получение экстренной медицинской помощи, поход в магазин или аптеку, выгул собаки в пределах 100 метров от дома, вынос мусора. Для передвижения по городу с 15 апреля ввели обязательную пропускную систему. Цифровой пропуск нужно оформить для передвижения в общественном транспорте, на личном автомобиле, велосипеде, самокате и мопеде. 

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