В Кремле отреагировали на слухи о болезни Ким Чен Ына

Москва ждет официальных заявлений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве читали публикации о проблемах со здоровьем у северокорейского лидера Ким Чен Ына, однако не могут подтвердить или опровергнуть эти данные. В Кремле ждут официальных заявлений из Пхеньяна, пишет газета "Известия".

Ранее журналисты CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщили об ухудшении здоровья лидера КНДР после операции. В публикации отмечается, что с 11 апреля он не появлялся на публике и впервые за восемь лет пропустил церемонию празднования дня рождения своего деда, Ким Ир Сена.

В Госдуме России назвали фейком эти сообщения. Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в США есть много публики, которая зарабатывает на псевдосенсациях.

"Один из самых любимых объектов рождения фейковых новостей - как раз КНДР", сказал Новиков "Интерфаксу".

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