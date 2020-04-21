ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле отреагировали на слухи о болезни Ким Чен Ына

13:13
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Москва ждет официальных заявлений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве читали публикации о проблемах со здоровьем у северокорейского лидера Ким Чен Ына, однако не могут подтвердить или опровергнуть эти данные. В Кремле ждут официальных заявлений из Пхеньяна, пишет газета "Известия".
США узнали о плохом самочувствии прооперированного Ким Чен Ына

Ранее журналисты CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщили об ухудшении здоровья лидера КНДР после операции. В публикации отмечается, что с 11 апреля он не появлялся на публике и впервые за восемь лет пропустил церемонию празднования дня рождения своего деда, Ким Ир Сена.

В Госдуме России назвали фейком эти сообщения. Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в США есть много публики, которая зарабатывает на псевдосенсациях.

"Один из самых любимых объектов рождения фейковых новостей - как раз КНДР", сказал Новиков "Интерфаксу".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.