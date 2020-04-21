Российский режиссер скончался от коронавируса

Ему было 59 лет

В Москве от коронавируса скончался российский режиссер и актер Иван Щеголев.

С 10 апреля врачи боролись за его жизнь в Городской клинической больнице № 15 имени Филатова, но 20 апреля артиста не стало. Ему было 59 лет.

"Вирус - что тут еще скажешь", - заявил газете "Известия" продюсер сериала "Морозова" Ефим Любинский.

Коллеги запомнили Щеголева отзывчивым, доброжелательным, открытым к общению человеком, рассказали в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Иван Щеголев за свою карьеру снялся в таких фильмах и сериалах, как "Почти семейный детектив", "Морозова", "Кошмар на улице Цветочная", "Мытари", "Лекарь", "Деньги", "Карпов. Сезон третий", "Игра. Реванш", "Судебная ошибка", "Этаж", "Супруги" и других картинах.

Ранее от коронавируса умерли актеры Виктор Дашкевич и Морис Барье, актриса Ли Фьерро, комик Эдди Лардж, музыканты Ману Дибанго и Джон Прайн.

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