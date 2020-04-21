Собянин открыл коронавирусный стационар на базе клиники МГУ

В ходе ремонта были учтены все требования безопасности

В столице пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" готовится принять медицинский центр МГУ. Для этого его полностью перепрофилировали.

Стационар осмотрел Сергей Собянин, передает "ТВ Центр". В ходе ремонта были учтены все требования безопасности - в частности, перестроены системы вентиляции для обеспечения изолированных зон. Больница может принять до 124 пациентов, каждому отводится отдельная палата. Для интенсивной терапии и реанимации закуплено дополнительное оборудование. И расширен штат медицинских работников.

"Это одна из лучших клиник Москвы. Лучших с точки зрения оснащенности. Мы надеемся, что медфакультет МГУ примет участие в этом, студенты приобретут опыт, важный для будущей жизни и профессии", - считает мэр Москвы Сергей Собянин.

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