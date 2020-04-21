Зюганов напомнил об успехах СССР

КПРФ в удаленном режиме отметила 150-летие со дня рождения Ленина

Торжественное собрание по случаю 150-летней годовщины со дня рождения Владимира Ленина провёл Союз коммунистических партий. Оно прошло в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

Во встрече приняли участие руководители региональных и зарубежных отделений, общественных организаций, лауреаты Ленинской премии. Юбилей основателя Советского государства будет отмечаться завтра, 22 апреля. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил однопартийцев с наступающим праздником и напомнил об успехах, которых добился СССР.

"На любом самом строгом суде истории советской державе, ленинско-сталинской модернизации поставят величественный памятник только за то, что она собрала распавшуюся империю в единый Советский Союз, что она открыла новую эру человечества, что сумели победить самое большое зло на земле – фашизм, прорваться в космос, создать военно-ядерный паритет", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

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