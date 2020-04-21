Минпросвещения изменило место проведения ЕГЭ-2020

Обычно ученики сдают экзамены в чужих школах

Единые государственные экзамены в этом году проведут в "своих" школах.

Обычно школьников отправляют писать в соседние образовательные учреждения. Но в этом году из-за эпидемиологической ситуации школьников разместят в небольших классах, где у них проходили уроки, говорится в сообщении, размещенном на портале "Стопкоронавирус.рф".

В Минпросвещения напомнили, что ЕГЭ-2020 состоится очно, поскольку его проведение в дистанционном формате для всей страны технически невозможно.

Начало основной волны ЕГЭ перенесено на 8 июня. Не исключено, что будет второй перенос, но о его целесообразности будут говорить после майских праздников.

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