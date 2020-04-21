Как вылечиться от коронавируса на дому

Если все делать правильно, то победить инфекцию можно за неделю

В Роспотребнадзоре дали советы людям, которые лечатся от коронавирусной инфекции в домашних условиях. Такой вариант возможен – людей при отсутствии высокой температуры оставляют в квартире и не забирают в стационар.

Как себя вести в такой ситуации, рассказал заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его данным, в случае легкого течения болезни от инфекции можно избавиться за неделю.

При этом представитель надзорного ведомства подчеркнул, что выписка пациента, который лечится дома, может произойти только после отрицательных результатов на COVID-19. Врачи не ориентируются на хорошее самочувствие пациентов.

В первую очередь, заболевшим инфекцией людям выписывают лекарства и выдают памятку о правильном поведении на карантине.

"Самая простая рекомендация — это больше пить различных жидкостей. Разумеется, не алкогольных. Это необходимо для того, чтобы происходил естественный процесс вымывания всех токсинов из организма", — заявил Покровский в разговоре с изданием "Газета.Ru".

Пациент также должен минимизировать контакты с родственниками и пользоваться индивидуальными предметами быта. Кроме того, желательно как можно чаще проветривать помещение.

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