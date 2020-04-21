Путин обсудил борьбу с COVID-19 с губернатором Приморья

В регионе для оказания помощи больным стянуты все ресурсы системы здравоохранения

Борьбу с коронавирусом в Приморье во вторник в Ново-Огарёве обсудил Владимир Путин с губернатором региона Олегом Кожемяко. Рабочую встречу провели в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

По словам главы субъекта, для оказания помощи больным стянуты все ресурсы системы здравоохранения, в том числе за счет приостановки плановой госпитализации. Исключение составляют пациенты с тяжелыми заболеваниями. Олег Кожемяко подчеркнул, что к 28 апреля будут развернуты почти 950 коек, в необходимом объеме обеспеченных кислородом и аппаратами ИВЛ.

"Согласно вашему поручению развернули 485 коек, 340 подключены к кислороду. 170 аппаратов ИВЛ. И к 28 числу развернем все 948 коек. По кислороду проблем нет", - заявил Кожемяко.

"Эта часть работы в целом у вас выполнена неплохо, я надеюсь, то, что вы сказали, будет доведено до конца, и задание будет реализовано. Надо такими же темпами двигаться дальше. Это может не потребоваться, дай бог, но в наличии это должно быть", - указал Путин.

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