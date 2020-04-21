Васильева выписали из больницы в Коммунарке

Телеведущий разговаривает без кашля
История моды Александра Васильева выписали из московского инфекционного центра в Коммунарке.
61-летний телеведущий полностью выздоровел, разговаривает без кашля. "Я уже дома", - сообщил Васильев в ТАСС.
12 апреля Васильев попал в Коммунарку после лечения чесноком, лимоном и имбирем. У него диагностировали двустороннюю пневмонию. Коронавирус не нашли.
Ранее коронавирус подтвердился у певцов Стаса Михайлова, Льва Лещенко и его жены. С подозрением на коронавирус были госпитализированы исполнители Игорь Николаев и Надежда Бабкина.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"