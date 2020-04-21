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Васильева выписали из больницы в Коммунарке

14:37
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Телеведущий разговаривает без кашля

История моды Александра Васильева выписали из московского инфекционного центра в Коммунарке.
Лежащий в Коммунарке Васильев пожаловался на дурман и апатию

61-летний телеведущий полностью выздоровел, разговаривает без кашля. "Я уже дома", - сообщил Васильев в ТАСС.

12 апреля Васильев попал в Коммунарку после лечения чесноком, лимоном и имбирем. У него диагностировали двустороннюю пневмонию. Коронавирус не нашли.   

Ранее коронавирус подтвердился у певцов Стаса Михайлова, Льва Лещенко и его жены. С подозрением на коронавирус были госпитализированы исполнители Игорь Николаев и Надежда Бабкина.

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