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Москвичей с ОРВИ обязали соблюдать режим самоизоляции

14:55
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Их геолокацию будут отслеживать

Жителей Москвы с симптомами ОРВИ обязали соблюдать режим самоизоляции, даже если у них не выявили коронавирусную инфекцию. С 22 апреля их местонахождение начнут отслеживать с помощью геоданных.
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Как говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина, такую меру ввели для контроля за соблюдением режима самоизоляции на дому. 

"При этом допускается передвижение указанных граждан в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе с использованием транспортных средств на основании оформленного цифрового пропуска", - указано в документе. 

Ранее стало известно, что москвичам необходимо оформлять электронные пропуска для поездки на велосипеде, самокате или мопеде.   

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