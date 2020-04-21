Москвичей с ОРВИ обязали соблюдать режим самоизоляции

Их геолокацию будут отслеживать
Жителей Москвы с симптомами ОРВИ обязали соблюдать режим самоизоляции, даже если у них не выявили коронавирусную инфекцию. С 22 апреля их местонахождение начнут отслеживать с помощью геоданных.
Как говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина, такую меру ввели для контроля за соблюдением режима самоизоляции на дому.
"При этом допускается передвижение указанных граждан в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе с использованием транспортных средств на основании оформленного цифрового пропуска", - указано в документе.
Ранее стало известно, что москвичам необходимо оформлять электронные пропуска для поездки на велосипеде, самокате или мопеде.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"