Москвичей с ОРВИ обязали соблюдать режим самоизоляции

Их геолокацию будут отслеживать

Жителей Москвы с симптомами ОРВИ обязали соблюдать режим самоизоляции, даже если у них не выявили коронавирусную инфекцию. С 22 апреля их местонахождение начнут отслеживать с помощью геоданных.

Как говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина, такую меру ввели для контроля за соблюдением режима самоизоляции на дому.

"При этом допускается передвижение указанных граждан в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе с использованием транспортных средств на основании оформленного цифрового пропуска", - указано в документе.

Ранее стало известно, что москвичам необходимо оформлять электронные пропуска для поездки на велосипеде, самокате или мопеде.

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