Нотариусам в Москве разрешили вернуться к работе

Собянин подписал указ
Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил нотариальным конторам работать при режиме повышенной готовности.
В перечень отраслей и сфер, работа которых ограничивается в связи с режимом повышенной готовности, вносится формулировка "за исключением нотариальной деятельности", следует из указа мэра.
Ранее Собянин разрешил людям, проживающим вместе с коронавирусными больными, выходить из дома в ближайший магазин, выносить мусор или выгуливать собаку.
Также стало известно, что больных ОРВИ будут отслеживать по геолокации, как и зараженных коронавирусом. Граждане, у которых проявилось респираторное заболевание, должны соблюдать режим изоляции на дому.
Все вышеперечисленные нововведения заработают с 22 апреля.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"