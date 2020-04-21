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Нотариусам в Москве разрешили вернуться к работе

14:54
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Собянин подписал указ

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил нотариальным конторам работать при режиме повышенной готовности.

В перечень отраслей и сфер, работа которых ограничивается в связи с режимом повышенной готовности, вносится формулировка "за исключением нотариальной деятельности", следует из указа мэра. 

Ранее Собянин разрешил людям, проживающим вместе с коронавирусными больными, выходить из дома в ближайший магазин, выносить мусор или выгуливать собаку.

Также стало известно, что больных ОРВИ будут отслеживать по геолокации, как и зараженных коронавирусом. Граждане, у которых проявилось респираторное заболевание, должны соблюдать режим изоляции на дому. 

Все вышеперечисленные нововведения заработают с 22 апреля.

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