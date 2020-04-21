Домочадцам больных COVID-19 разрешили гулять с собаками

А также выносить мусор и ходить в магазин

Родные больных с коронавирусом, проживающие вместе с ними, смогут выходить из дома, чтобы погулять с собакой, выбросить мусор или дойти до магазина. Такое указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Изменения начнут действовать с 22 апреля.

При этом проживающие вместе с заболевшими горожане должны соблюдать режим, аналогичный карантину при наличии коронавирусной инфекции, за исключением указанных выше причин. Отходить дальше, чем на 100 метров от дома, по-прежнему нельзя.

"При передвижении в таких случаях не допускается использование транспортных средств, за исключением передвижения в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях на основании оформленного цифрового пропуска", - подчеркивается в указе.

Кроме того, с 22 апреля столичные власти будут отслеживать геолокацию не только больных с подтвержденным коронавирусом, но и людей с симптомами ОРВИ.

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